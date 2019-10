Marjorie Lajoie et Zachary Lagha rayonnent en Finlande

Le duo de patineurs artistiques Marjorie Lajoie et Zachary Lagha a récemment rayonné en Europe alors qu’il prenait part au Finlandia Trophy. Les deux athlètes ont terminé au pied du podium, avec une quatrième position, ce qui est excellent étant donné qu’il s’agissait que de leur deuxième apparition sur le circuit international sénior.

Les champions du monde juniors 2019 n’en sont qu’à leur première saison chez les séniors. Ils doivent compétitionner contre des athlètes plus âgés et plus expérimentés qu’eux, et dans le cadre de programme plus long. « Nous avons raté un élément de la compétition, autrement, nous aurions terminé en troisième position », indique la patineuse de Boucherville.

Cela dit, le couple était heureux de leur performance. « Ç’a avait été moins bien pour nous deux semaines plus tôt alors que nous participions à notre première compétition sénior en Italie. On s’était mis beaucoup de pression et nous étions trop stressés. Alors, nous considérons que nous nous sommes beaucoup améliorés en peu de temps. Nous avons obtenu plus de points dans les deux programmes, et nous étions beaucoup plus calmes.»

Marjorie et Zachary participeront du 25 au 27 octobre à leur premier Grand Prix de niveau sénior à Kelowna, en Colombie-Britannique. Ensuite, du 15 au 17 novembre, ils seront à Moscou, pour leur deuxième Grand Prix.

Âgée de 18 ans, Marjorie a pris une année sabbatique des études en vue de se concentrer à 100 % sur son sport, elle qui rêve des Jeux olympiques avec son partenaire de danse.