Promotion d’urgence en raison du nombre alarmant d’abandons : 48 chats adoptés en une seule fin de semaine

Étant donné le nombre alarmant d’abandons de chats au cours des dernières semaines, Proanima, le service animalier qui dessert Boucherville, Longueuil, Saint-Bruno-de-Montarville ainsi que Saint-Jean-sur-Richelieu, a dû tenir une journée d’adoption d’urgence, le 11 octobre dernier.

Sur la cinquantaine de félins, 30 ont été adoptés sans frais cette journée-là. En temps normal, les frais d’adoption s’élèvent à 120 $ (plus taxes) pour un chat de plus de cinq mois et 150 $ (plus taxes) pour un âgé de moins de cinq mois. Ils sont tous stérilisés, vaccinés, micropucés et vermifugés.

De plus, durant la longue fin de semaine de l’Action de grâce, 18 autres chats ont trouvé des maîtres, ce qui porte à 48, le nombre de chats qui ont été remis à une nouvelle famille.

« Nous recevons en moyenne 15 chats par jour actuellement, affirme Carole Lacasse, directrice du service à la clientèle. Il y a même eu une journée record où nous en avons reçu 44 ! Chaque automne, nous ressentons une hausse d’abandons qui fait souvent suite à la rentrée des classes et au retour de vacances. Un phénomène que nous essayons de tempérer en demandant l’aide des gens pour venir adopter en refuge. »

Proanima a donc lancé une promotion éclair en offrant, durant une journée, la possibilité d’adopter sans frais un chat âgé de plus de cinq mois. L’organisme espérait ainsi placer un grand nombre de chats dans des familles permanentes et libérer de l’espace pour les autres arrivants qui ne cessent d’affluer.

Les chiens aussi!

Ce n’est pas la première fois que Proanima est aux prises avec une problématique de surpopulation féline et doit organiser d’urgence une journée d’adoption sans frais. Cependant, une situation comparable s’est produite pour les chiens si bien que le refuge a dû organiser deux jours d’adoption gratuite les 13 et 14 septembre. Dix chiens ont trouvé de nouveaux maîtres, ce qui est considérable en si peu de temps.