Nouvelle convention collective de 8 ans pour les employés de piscines

Sans contrat de travail depuis près de deux ans, les employés de piscines et la Ville de Boucherville ont signé, le 16 octobre dernier, une nouvelle convention collective. Celle-ci prévoit notamment une majoration de l’échelle salariale globale de 16,25% sur huit ans.

Les négociations aux fins du renouvellement de l’entente avaient débuté en août 2018, immédiatement après avoir procédé au règlement des conventions collectives des employés cols blancs et des brigadiers scolaires. Une entente de principe est intervenue le 13 septembre dernier.

« La mise à niveau du Complexe aquatique Laurie-Eve-Cormier ainsi que la bonification des services offerts à la population à la suite de son ouverture nécessitaient un ajustement dans les façons de faire pour aligner les pratiques de travail à cette nouvelle réalité. Les négociations se sont faites dans un objectif commun de satisfaire l’ensemble des parties tout en préservant la qualité des services offerts aux citoyens. La convention reflète la qualité et la hauteur des services offerts au Complexe aquatique Laurie-Eve-Cormier », a déclaré le maire Jean Martel.

Rappelons que la première convention collective applicable aux employés de piscines de la Ville de Boucherville depuis sa reconstitution venait à échéance le 31 décembre 2015. Prolongée pour deux années additionnelles, elle a pris fin le 31 décembre 2017.