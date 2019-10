Soirée sous le signe de l’humour pour les bénévoles de Varennes

Le conseil municipal a témoigné son appréciation à l’égard des citoyennes et citoyens qui donnent généreusement de leur temps pour la communauté. En guise de remerciement, un spectacle humoristique a été organisé en leur honneur le vendredi 11 octobre dernier au Pavillon des arts de la scène du Collège Saint-Paul.

Animé par le chroniqueur télé et radio Gino Lévesque, la soirée a mis en vedette les humoristes Gabrielle Caron, Sylvain Larocque et Corbeil et Maranda qui ont su capter l’attention et provoquer les rires des 300 invités présents.

« Les élus et le personnel de la Ville de Varennes remercient chaleureusement tous les bénévoles qui s’impliquent dans les associations et organismes locaux. Nous reconnaissons leur grande générosité à l’égard des citoyens et des familles varennoises », a déclaré le maire Martin Damphousse.