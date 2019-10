Portes ouvertes de la caserne de Verchères le 20 octobre

La Municipalité de Verchères vous invite à venir rencontrer les pompiers de Verchères lors des Portes ouvertes à la Caserne (450, rue Duvernay), le 20 octobre de 11h à 14h! L’équipe du Service Sécurité Incendie sera sur place pour présenter aux petits et grands leur lieu de travail. Plusieurs ateliers seront disponibles. Il y aura même un simulateur de flammes afin que les pompiers expliquent bien le maniement de l’extincteur.

Tout au long des portes ouvertes, les enfants pourront poser toutes leurs questions aux pompiers présents et découvrir les secrets de ce lieu important pour la sécurité de Verchères. Des tirages auront lieu afin de gagner des extincteurs.

Des surprises seront remises aux premiers arrivés et des collations seront offertes aux visiteurs.