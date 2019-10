Avis et rappels de Santé Canada concernant les risques associés à l’utilisation de certains produits

Le Service de sécurité incendie de la Ville de Sainte-Julie informe la population que Santé Canada a récemment émis plusieurs avis relatifs à l’utilisation de certains produits susceptibles de causer des brûlures ou des incendies.

Utilisation de combustible à base d’alcool et de certains pots à feu alimentés en combustibles liquides ou gélifiés

Santé Canada rappelle les dangers liés à l’utilisation de contenants de combustible versables à base d’alcool et de certains pots à feu qui utilisent des combustibles versables. Les pots à feu, aussi appelés brûleurs, foyers portables, brûleurs extérieurs, lampes à feu ou foyers de table, sont des accessoires de plus en plus populaires. Or un jet de flamme peut se produire très rapidement lorsque du combustible est versé dans un pot à feu qui brûle encore ou qui est encore chaud.

Produits présentant un risque de brûlure ou d’incendie

Plusieurs produits font l’objet d’un rappel de l’organisme gouvernemental :

 Les boîtes de sol escamotables avec port USB de marque Garvin

 Les lave-vaisselles de marque ASKO en acier inoxydable munis d’un panneau d’options personnalisées

 Les réchauds de camping Red Mountain Valley

 Certaines thermopompes extérieures de marque Carrier et Bryant

 Certains détecteurs de chaleur mécaniques Edwards 280 Series

 Les chalumeaux à démarrage automatique Tech Torch Ronson.

Pour connaître les modèles concernés, les actions à poser pour la réparation ou le remplacement des articles défectueux et les consignes de sécurité, il suffit de consulter le site Internet https://www.canada.ca/fr/services/sante/securite-produits.html. Dans tous les cas, il est recommandé de cesser d’utiliser les produits visés par les rappels.