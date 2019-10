Première version de sa Stratégie de ville intelligente : Longueuil invite les citoyens à participer à sa bonification

Soucieuse de continuellement améliorer la qualité de ses services offerts aux citoyens, la Ville de Longueuil dévoile aujourd’hui la première version de sa Stratégie de ville intelligente 2020-2024 « De la ville à la communauté intelligente en devenir ». Celle-ci vise à transformer Longueuil par le numérique et l’innovation technologique en déployant des solutions basées sur les nouvelles technologies, en collaboration avec les citoyens, les entreprises du territoire et les partenaires de la Ville. L’amélioration des réseaux d’accès Internet, incluant le 5G, est l’un des éléments clés pour y parvenir.

La mise en œuvre de cette stratégie permettra d’améliorer l’expérience et la qualité de vie des citoyens, à favoriser le développement économique et durable ainsi qu’à accroître l’efficacité des opérations et diminuer les coûts. Pour finaliser sa stratégie et mettre en place des projets répondant aux besoins de la population, les citoyens sont invités à participer à un sondage en ligne d’ici le 1er novembre 2019.

Rappelons que depuis 2016, Longueuil a mis en place plusieurs initiatives soutenant le concept de ville intelligente, notamment : la demande de permis en ligne, la mise en place d’un portail citoyen, la plateforme de gestion autonome de licences pour animaux, le projet pilote de radar piéton, les cartes interactives, la politique de données ouvertes et la participation publique en ligne.

« Pour bâtir la connectivité d’aujourd’hui et faciliter celle de demain, Longueuil mise sur l’intelligence collective. Ainsi, la mobilisation de toutes les parties prenantes est au cœur du concept de ville intelligente que l’on souhaite développer. La participation citoyenne à cette stratégie est donc primordiale pour recueillir à la source les attentes et les besoins qui détermineront les meilleurs moyens à déployer », a souligné la mairesse de Longueuil, Sylvie Parent.

Sondage en ligne

Du 15 octobre au 1er novembre, les citoyens sont appelés à donner leur opinion sur des projets innovants tels que l’éclairage intelligent, les poubelles intelligentes, la connectivité et la synchronisation des feux de circulation, le stationnement intelligent, une plateforme de participation publique, une borne de sondage des usagers ainsi que la connectivité Wi-Fi dans les parcs de la ville. Pour remplir le sondage et consulter la première version de la Stratégie de ville intelligente, les citoyens sont invités à visiter longueuil.quebec.