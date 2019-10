Le Plan régional d’effectifs médicaux accorde 11 nouveaux médecins dans le RLS Pierre-Boucher pour 2020

Québec vient d’autoriser par le biais du Plan régional d’effectifs médicaux (PREM) 11 places pour l’arrivée de nouveaux médecins sur le territoire du réseau local de santé (RLS) Pierre-Boucher en 2020. Dans la circonscription de Montarville, cette décision représente l’ajout de deux places. Cela ne signifie pas pour autant que les cliniques locales disposeront de ces ressources supplémentaires puisque les candidats sélectionnés, étant des travailleurs autonomes, sont libres de choisir dans quel établissement du territoire ils souhaitent établir leur pratique.

« Les besoins sont grands partout au Québec et le nombre de nouveaux médecins est limité. C’est pourquoi je suis ravie qu’un plus grand nombre de places aient été octroyées cette année dans les deux RLS qui touchent ma circonscription. Je tiens d’ailleurs à souligner la grande collaboration de ma collègue ministre de la Santé, Danielle McCann, dans ce dossier important. Grâce à ces ajouts, nos cliniques ont plus de chances de voir leurs efforts de recrutement porter fruit. C’est maintenant à elles de jouer », a mentionné la ministre Nathalie Roy.

Il ne revient pas au gouvernement de diriger un candidat vers une clinique en particulier. Pour les attirer , les cliniques doivent faire connaitre leur milieu de travail auprès des nouveaux médecins. Pour ce faire, elles peuvent participer à certaines activités de recrutement qui ont lieu chaque année.

Revus annuellement, les PREM répartissent à travers le Québec les nouveaux médecins de famille qui exercent dans le cadre du régime d’assurance maladie. Ce processus vise à assurer à la population une plus grande équité d’accès aux services médicaux. Pour ce faire, les plans régionaux autorisent chaque région administrative à recruter un nombre déterminé de candidats.