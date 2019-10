Deux nouvelles acquisitions pour la collection permanente d’œuvres d’art de la Ville de Contrecœur

En vigueur depuis 2002, le Programme d’achat d’œuvres d’art de la Ville de Contrecœur a pour but de faire connaître et de valoriser les talents locaux évoluant dans les arts visuels. Ce Programme permet l’achat de 2 œuvres par année qui s’ajoutent à la collection comptant près de 70 œuvres visibles dans les édifices publics de la municipalité de sorte que les citoyens peuvent en apprécier toute la valeur. Les acquisitions de la collection de la Ville ont aussi été marquées au fil des années par plusieurs donations importantes.

À la suite d’une invitation publique à participer à ce Programme qui avait pour thème « Une fenêtre sur le monde », huit artistes contrecœurois ont déposé leur candidature. Ainsi, du 14 au 29 septembre, nous pouvions admirer à la Maison Lenoblet des œuvres de Anna Prince, Annie Tremblay, Carole Bourdon, Flora White, Line Tremblay, Lyne Arcand, Marcel Savary et de Suzanne Voisard.

Le 29 septembre, lors des Journées de la culture 2019 à la Maison Lenoblet-du-Plessis, Marcel Savary a reçu le prix « coup de cœur du public ». Cet artiste peintre en techniques mixtes a présenté l’œuvre « TiCo ». Le public a eu un coup de cœur pour cette œuvre dynamique avec des reliefs et réalisée avec divers médiums et différentes techniques qui s’harmonisent.

La sélection du jury est allée à l’œuvre « 282 » de l’artiste, Annie Tremblay. Le jury a remarqué cette œuvre travaillée avec la résine, une matière récente en peinture, qui par sa luminosité attire le regard. L’œuvre, avec ses nombreuses veinures bleues éclatantes sur fond blanc, fait penser au majestueux fleuve Saint-Laurent et ses berges enneigées, a commenté le directeur général de Culture C au nom du jury.

Le jury composé de trois personnes; la mairesse Maud Allaire, de André Michel, artiste et fondateur du Musée des Beaux-Arts de Mont-Saint-Hilaire et président des artistes pour la paix, de Jocelyn Fiset, directeur général de Culture C, a également offert une mention spéciale à l’artiste Line Tremblay. Les membres du jury ont été intrigués puis séduits par son œuvre « Voyage au gré des vents ».

La mairesse, Mme Maud Allaire est fière de ce programme qui permet de faire connaître les nombreux et talentueux artistes de Contrecœur. Elle invite les citoyennes et les citoyens à venir admirer les deux œuvres « 282 » et « TiCo » qui s’ajoutent à la collection d’œuvres d’art de la Ville et qui sont exposées jusqu’en octobre 2020 dans la salle du conseil municipal au 5000, route Marie-Victorin.

Voici en photo les lauréats à la Maison Lenoblet-du-Plessis, le 29 septembre dernier, Line Tremblay, mention du jury; Annie Tremblay, sélection du jury et Marcel Savary, coup de cœur du public en compagnie de la mairesse Maud Allaire et du directeur général de Culture C, Jocelyn Fiset.