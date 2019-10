Transports Québec instaure un projet pilote pour faciliter les mouvements à l’approche de l’échangeur des autoroutes 20-25-132

Autoroute 20/R132, Longueuil

Le ministère des Transports instaure un projet pilote de marquage sur la chaussée de l’autoroute 20/route 132 en direction est, à Longueuil, en amont de l’échangeur des autoroutes 20 et 25 et de la route 132. L’objectif est d’aider les usagers de la route à choisir leur voie de destination le plus tôt possible afin d’éviter des changements de dernière minute causant des ralentissements brusques pouvant entraîner des collisions, mais surtout beaucoup de frustrations pour les automobilistes.

Depuis le 11 octobre, on peut voir au sol des indications « 132 », « 25 » et « 20 », information complémentaire à la signalisation aérienne déjà en place. Des comparaisons avant-après seront effectuées (débits et vitesses) et des vidéos permettront de comparer les comportements délinquants en période de congestion routière. L’analyse des accidents se fera dans la deuxième année de la mise en place du marquage afin de mesurer l’impact réel du projet pilote.

Le Ministère a confiance que ce marquage contribuera à faciliter les mouvements à l’approche de l’échangeur.

Pour la sécurité des usagers de la route et celle des travailleurs, le respect de la signalisation en place est essentiel.