Participation citoyenne : la Ville de Boucherville à l’écoute des jeunes!

Tu as entre 12 et 17 ans? On veut t’entendre! La Ville de Boucherville met sur pied un nouveau comité jeunesse afin de travailler de pair avec les jeunes comme toi et répondre adéquatement à vos préoccupations. Tu aimerais influencer le futur de ta ville et améliorer la qualité de vie des jeunes? Viens échanger sur différents projets et enjeux de Boucherville qui sont importants pour toi.

Le principal mandat de ce comité sera de développer et de proposer au conseil municipal, seul ou en collaboration avec d’autres organismes de Boucherville, des projets rassembleurs qui reflètent les besoins réels des jeunes tant au niveau de l’environnement, du développement durable, de l’offre de services culturels, sportifs et de loisirs, des lieux de rassemblement, etc.

Ces enjeux t’intéressent? Joins-toi au comité jeunesse! Relevant du conseil municipal, celui-ci sera formé de jeunes résidants de Boucherville nommés par le conseil municipal.

Pose ta candidature

Réponds brièvement à la question suivante : Qu’est-ce que la Ville pourrait offrir de plus aux jeunes comme toi?

Tu as jusqu’au jeudi 31 octobre pour nous faire part de ton intérêt à participer en nous faisant parvenir ta réponse par courriel à HYPERLINK « mailto:participationcitoyenne@boucherville.ca » participationcitoyenne@boucherville.ca et en inscrivant dans l’objet « Candidature – Comité jeunesse ».

Pour plus de détails

Pour en savoir davantage sur le mandat, la composition et le mode de fonctionnement de ce comité, visite le HYPERLINK « https://boucherville.ca/mairie/comite-commission/participation-citoyenne/comitejeunesse/ » boucherville.ca/comitejeunesse.