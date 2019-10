La Municipalité de Saint-Amable acquiert des oeuvres d’artistes locaux

Dans le cadre de ses actions en faveur du développement et du soutien artistique local, la Municipalité de Saint-Amable acquiert, chaque année, des œuvres d’art, lors des Journées de la Culture, qui sont ensuite exposées dans les locaux de l’Hôtel de ville. Les artistes sélectionnées cette année sont : Audrey Bouvier, Nathalie Desbois et Marie-Ève St-Onge.

Artistes et artisans présents à la Journée de la culture à Saint-Amable :

Cercle de Fermières de Saint-Amable, Benoit Asselin – écrivain, Louise Thibault – écrivaine et docteur en nutrition, Club photos de Saint-Amable, Nicole Drolet – tricoteuse antique, Marie-Eve St-Onges – artiste peintre. Audrey Bouvier – artiste peintre, Manon Boisjol – artiste peintre, Camille Dufault – bijoux, pantoufle et recyclage, Mélanie Marquis – artiste peintre, Troupe de Théâtre Moi j’Embarque, Hélène Beaudry-Emond – peinture sur vitre, Cathy Pitre – artiste peintre, Gabriel Lapointe – pianiste, Murielle Marsan – artiste peintre, Ligue d’improvision Amablienne, Annabelle Coté – écrivaine et artiste peintre, Nathalie Desbois – peinture, vitrail et bijoux, Lucille Fata – artiste peintre, Christine Gendron – artiste peintre, Stéphanie Laprise – activité de mandala.