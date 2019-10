Exposition de drones et impression 3D le 27 octobre à Boucherville

Le Club BouchAirville.com, en collaboration avec l’association Maac.ca, présentera son exposition drones et impression 3D le 27 octobre prochain, de 9 h à midi, au Centre multifonctionnel Francine-Gadbois. Les personnes intéressées par l’aéromodélisme seront bien servies, car en plus d’assister aux démonstrations, elles pourront obtenir plusieurs renseignements concernant ces appareils téléguidés.

Horaire

9h : Démo de vol intérieur de drones et avions et information pour l’espace de vol offert aux résidents de Boucherville.

10h : séance d’information sur les règles de Transport Canada pour faire voler des modèles téléguidés à Boucherville.

11h : démo et explication à propos de l’impression 3D