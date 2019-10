Les finissantes en soins infirmiers d’Édouard-Montpetit toujours au premier rang de l’examen de l’OIIQ

C’est avec fierté que le cégep Édouard-Montpetit souligne le succès de ses finissantes en soins infirmiers qui se sont classées premières lors de l’examen de mars 2019 de l’Ordre des infirmières et infirmiers du Québec (OIIQ), et ce, pour une cinquième année consécutive.

L’importance d’une formation de qualité

Cette performance met en lumière, une fois de plus, la qualité de l’enseignement offert à Édouard. « En tant que professeures dans ce programme, notre mission première est d’assurer les meilleurs soins à la population par l’entremise d’une formation de qualité chez nos diplômées infirmières, souligne Mme Julie Boudreau, professeure en Soins infirmiers. Ce classement en tête des résultats à l’examen de l’OIIQ démontre que nos professeures ont à cœur de former des infirmières dotées d’un bon jugement clinique qui sauront répondre aux problèmes de santé complexes qu’on retrouve en milieu hospitalier. »

En plus de terminer en tête de liste, les 42 étudiantes qui ont réussi l’examen peuvent maintenant officiellement soigner la population à titre d’infirmières. En effet, la passation de cet examen, au cours duquel les aspects théoriques et cliniques de l’exercice infirmier sont abordés, est obligatoire afin d’obtenir le droit de pratique. L’examen vise aussi à évaluer l’intégration et l’application, dans diverses situations cliniques, des connaissances et des habiletés acquises par le candidat, en vue de déterminer s’il est apte à exercer la profession de façon sécuritaire.

Pour en connaître davantage sur le programme de Soins infirmiers ainsi que sur tous les programmes offerts à Édouard-Montpetit, les futurs étudiants sont invités à s’inscrire à Étudiant d’un jour dès maintenant ou à participer aux Portes ouvertes du mercredi 6 novembre 2019 de 18 h 30 à 21 h.