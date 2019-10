Voter Xavier Barsalou-Duval c’est choisir un député dévoué et proactif

Xavier Barsalou-Duval, député sortant et candidat du Bloc Québécois dans Pierre-Boucher — Les Patriotes — Verchères, profite de sa dernière semaine de campagne pour inviter les électeurs de la circonscription à lui donner leur appui le 21 octobre prochain.

Engagé pour la laïcité et l’environnement

« Le Québec a besoin de représentants qui parlent haut et fort en leur nom à Ottawa pour défendre leur identité et accélérer la transition vers une économie basée sur les énergies vertes. Pour ça, il faut cesser de financer les pétrolières et s’assurer d’envoyer au Parlement des représentants qui sont convaincus de l’importance de la laïcité », affirme monsieur Barsalou-Duval.

Engagé pour la circonscription

« Pendant les quatre dernières années, j’ai été présent pour les citoyens sur le terrain. J’ai sillonné sans relâche la circonscription pour me rendre accessible aux gens et être à leur écoute. Ç’a porté ses fruits et ça m’a permis de prendre plusieurs dossiers en main », explique le député sortant.

« Au cours de mon mandat, nous avons remis en lumière le problème de l’érosion des berges sur le Saint-Laurent et confronté le gouvernement libéral à son déni. Nous avons aussi déposé un dossier étoffé au Bureau de la sécurité nautique pour obtenir une réglementation de vitesse sur le Richelieu. Finalement, nous avons participé au financement d’une étude de préfaisabilité pour le réaménagement de la voie ferrée avec la ville de Boucherville. »

« Nous avons fait des pas de géant dans chacun de ces dossiers, mais il faut poursuivre le travail. Dans les prochaines années, la préservation du quai de Verchères, l’implantation du Port de Montréal à Contrecœur et le projet de relance agricole à Saint-Amable seront aussi des enjeux importants », indique le candidat bloquiste.

Prêt à servir pour un autre mandat

« J’ai passé quatre années incroyables aux côtés des citoyens de la circonscription et j’ai envie de continuer. Servir le Québec, servir les gens d’ici, c’est ma passion. En me choisissant le 21 octobre, vous savez que vous vous donnez un député proche des gens, qui va travailler pour vous sans relâche, qui partage vos valeurs, et qui défendra toujours vos intérêts », termine Xavier Barsalou-Duval.