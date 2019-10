Nouvelle vision maritime : la députée de Verchères déterminée à y travailler activement

Le 23 septembre dernier, la ministre déléguée aux Transports, responsable de la mise en œuvre de la stratégie maritime, madame Chantal Rouleau, est allée à la rencontre des élus, des acteurs et des intervenant du milieu économique et maritime de la Montérégie-Est dans le cadre de sa tournée régionale de consultations. Déterminée à travailler activement pour le développement économique et maritime de la circonscription, la députée de Verchères, madame Suzanne Dansereau, se réjouit de sa nomination au sein du groupe conseil d’élus de la nouvelle vision maritime.

Le Saint-Laurent doit devenir un puissant vecteur de développement permettant d’accroître le niveau de richesse collective et de favoriser le bien-être des communautés côtières. Les actions de la stratégie maritime 2.0 seront axées sur deux objectifs bien clairs: faire du Saint-Laurent un corridor économique intelligent et performant de même qu’accélérer le développement économique durable des communautés maritimes en misant sur l’économie bleue.

Pour mener à terme cet important chantier, la députée de Verchères se réjouis d’être au côté de ses collègues représentant(es) des différentes régions du Québec particulièrement concerné par le développement du Saint-Laurent.

Dans le cadre de son mandat, madame Suzanne Dansereau aura à conseiller et soutenir la ministre déléguée dans l’élaboration, la promotion et la mise en œuvre de la nouvelle vision gouvernementale.

» L’expansion du Port de Montréal à Contrecœur, le pôle logistique et celui de la zone industrialo-portuaire Contrecœur/Varennes sont tous des dossiers auxquels je travaille depuis le début de ma carrière. Il est maintenant temps d’établir et d’implanter la nouvelle vision maritime et de travailler à améliorer la qualité de vie et à accroître la richesse du comté. On parle ici de milliers d’emplois bien rémunérés qui auront un grand impact dans la région », a mentionné Suzanne Dansereau, députée de Verchères.

« C’est avec grand plaisir que j’accueille ma collègue Suzanne dans le au sein du comité qui m’accompagnera dans l’élaboration et la mise en œuvre de la nouvelle vision maritime de notre gouvernement. Je me réjouis qu’elle ait acceptée sans hésiter à siéger, pour discuter de notre Fleuve, qui me tient tellement à cœur. Suzanne, par son expérience et par le fait que sa circonscription est située à proximité à la voie navigable maritime, saura assurément apporter des idées novatrices et éclairantes aux membres du comité », a ajouté Chantal Rouleau, ministre déléguée aux Transports et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal.