Thomas Forcier et Samuel Darveau : la relève en patinage de vitesse!

Thomas Forcier et Samuel Darveau ont obtenu leur laissez-passer pour la Coupe Canada courte piste 1 à la suite de leurs performances réalisées à une compétition provinciale tenue au début du mois à l’aréna Maurice-Richard.

Les athlètes qui s’entraînent avec le club Les Fines Lames de Sainte-Julie pourront rivaliser de vitesse contre les 120 meilleurs patineurs du Canada sélectionnés pour cet événement d’envergure nationale de haut niveau.

La Coupe Canada piste 1 est une compétition qui permet aux patineurs de se qualifier pour les Championnats canadiens juniors courte piste. Elle se déroulera les 18 au 20 octobre prochains à Sherbrooke.

Thomas Forcier, de Varennes, et Samuel Darveau, de Sainte-Julie, évoluent depuis leur jeune enfance au sein du club Les Fines Lames de Sainte-Julie. Ils ont progressé pas à pas avec beaucoup de détermination afin d’atteindre ce haut niveau de performance.

Le club Les Fines lames existe depuis une quarantaine d’années. Il est le berceau de champions olympiques, tels Charles et François Hamelin.

Pour les personnes qui souhaiteraient essayer le patinage de vitesse, le club ouvrira ses portes le 8 décembre pour des essais. Information : www.Lesfineslames.org

Pour tous les détails sur la compétition incluant la webdiffusion : https://www.speedskating.ca/fr/evenements/coupe-canada-courte-piste-1