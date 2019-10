Régate le Contre-courant : plusieurs gagnants de Boucherville

Le Club d’aviron de Boucherville tenait la 12e édition de la régate le Contre-Courant le 5 octobre dernier. Quatre-vingts rameurs de plusieurs clubs au Québec ont pris part à l’événement.

Les athlètes représentants les clubs de Montréal, de Lachine, de Terrebonne, de Waterloo, de Laval, de Québec et bien évidemment de Boucherville se sont affrontés lors de ces courses de type tête de rivière. Ils ont parcouru 5 km sur le fleuve en skiff, en double, en quad et en huit.

Plusieurs rameurs de Boucherville se sont distingués. Des athlètes séniors ont également pris part aux épreuves, notamment Chantal Benoit en skiff femmes maîtres, Paule Bernier et Suzanne Hamel en double femmes maîtres ainsi que France Jodoin, Cassendre Chassé, Josiane Gallant et Marie-Michelle Simard en quad femmes maîtres.

La prochaine compétition aura lieu à la fin d’octobre à Saratoga, dans l’État de New York.

Les gagnants de Boucherville

Double hommes U15

Arnaud Payette et Arnaud Chrétien

Skiff U19 hommes

1er: Timothé Payette

2e: Charles-Étienne Tabet

Skiff U19 femmes

2e: Sandrine Noël

Skiff sénior femmes

1er: Laurence Noël

2e: Marianne Levesque

3:Caroline Ouellet

Skiff sénior femmes poids léger

1er: Florence Morin

Double U19 hommes

1er: Charles-Étienne Tabet et Timothé Payette

Double femmes sénior

1er: Laurence Noël et Sandrine Noël

2e: Marianne Levesque et Victoria Duggan-Vandal

3e: Caroline Ouellet et Amelia Vadeboncoeur

Quad hommes U19

1er: Charles-Étienne Tabet, Timothé Payette

Quad femmes sénior

1er: Florence Morin, Sandrine Noël et Laurence Noël

Quatre barré femmes sénior

1er: Victoria Duggan-Vandal, Marianne Levesque, Christian Hardy-Cardinal, Amelia Vadeboncoeur et Caroline Ouellet