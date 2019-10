Jeux équestres du Québec : Les Julievilloises Alice Mazur et Léonie Curadeau remportent des médailles

L’équipe de la Rive-Sud a terminé au pied du podium lors des Jeux équestres du Québec qui se tenaient du 27 au 29 septembre dernier à Bécancour.

Au classement général, la Rive-Sud a obtenu 37 points, se positionnant ainsi au 4e rang derrière les équipes du Sud-Ouest (46 points), de l’Estrie (48 points), et de Laval-Laurentides-Lanaudière (78 points). Au classement des régions, elle a remporté une médaille d’or en équitation, ainsi qu’une médaille d’argent aux épreuves combinées.

Au niveau individuel, Léonie Curadeau, de Sainte-Julie, participait pour la quatrième année consécutive aux jeux équestres. La cavalière de 12 ans a excellé dans la catégorie dressage, niveau 1 poney, en décrochant la médaille d’or. Elle pratique l’équitation depuis l’âge de 6 ans.

Alice Mazur, également de Sainte-Julie, a gagné une médaille de bronze aux étrivières courtes.

La compétition a accueilli plus de 300 cavaliers provenant de neuf régions du Québec. Les participants et leurs montures devaient rivaliser d’adresse lors des compétitions de chasse, d’équitation, de dressage, de saut d’obstacles ainsi que dans le cadre d’épreuves combinées.