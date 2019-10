Un important prix pour l’organisation des fêtes du 350e anniversaire de Contrecœur

Le jeudi 3 octobre dernier, à l’occasion de la remise des Prix Excellence du congrès annuel de l’Association québécoise du loisir municipal, la Ville de Contrecœur a remporté le premier prix dans la catégorie municipalité, villes ou arrondissement – moins de 10 000 habitants. La Ville de Contrecœur avait déposé sa candidature en lien avec les fêtes entourant le 350e anniversaire de la fondation de Contrecœur qui ont eu lieu durant l’année 2018. L’événement de Contrecœur a été préféré aux 8 autres projets soumis dans cette catégorie! Rappelons-nous que le calendrier des festivités comptait 41 événements et spectacles réalisés par 20 organismes culturels, sportifs et communautaires. Au total, ce sont plus de 750 bénévoles qui avaient été mobilisés et quelque 35 000 personnes avaient participé aux activités et événements durant l’année.

Selon M. René Laprade, président de la Corporation des fêtes du 350e anniversaire de Contrecœur, « ce prix est une autre marque de reconnaissance qui démontre que nous avons réalisé un projet remarquable grâce à l’engagement et la participation de chacun des membres de notre comité, des partenaires financiers, des organismes et différents collaborateurs. Nous sommes enchantés que le succès que nous avons connu avec cette année mémorable continue de rejaillir sur l’ensemble de la Ville de Contrecœur ».

Pour M. Jean-Luc Duchesne, directeur du Service loisir et culture de la Ville de Contrecœur, les célébrations comme celles de 2018 créent des souvenirs qui perdurent durant des générations. En recevant le prestigieux prix, M. Duchesne s’est montré fort élogieux envers les membres bénévoles de la Corporation des fêtes du 350e anniversaire de Contrecœur avec qui il a collaboré de très près à titre de représentant de la Ville pendant plus de deux ans. Selon lui, « l’équipe de la Corporation a réussi à constituer un budget important grâce à des partenaires corporatifs de la région. Ils ont travaillé de pair avec les organismes de la ville et leurs bénévoles ainsi qu’avec les employés de la Ville pour produire des événements mémorables pour les résidents ».

Pour Mme Maud Allaire, mairesse de Contrecœur, ce prix est une reconnaissance importante pour la ville qui ne cesse de grandir. « Nous avons reçu des témoignages de résidents – anciens et nouveaux, jeunes et moins jeunes – nous disant être fiers de vivre à Contrecœur. Nous sommes d’avis que l’année 2018 a contribué à rassembler tous les gens de notre communauté. En mon nom et en celui des élus de Contrecœur qui ont soutenu ce projet de commémoration de fondation, nous disons merci aux bénévoles de la Corporation des fêtes du 350e anniversaire de Contrecœur, merci à tous les bénévoles des organismes ayant participé aux différents événements, et merci également à tous les employés de la Ville qui ont eux aussi contribué au succès des événements. Nos félicitations vont à M. Jean-Luc Duchesne, directeur du Service loisir et culture qui a présenté la candidature de notre municipalité aux Prix Excellence du congrès annuel de l’Association québécoise du loisir municipal ».

Au sujet du 350e anniversaire de Contrecœur

Les fêtes du 350e anniversaire ont été rendues possibles grâce à un comité de bénévoles, une série d’organismes locaux dynamiques et à la contribution de la Ville de Contrecœur, ArcelorMittal et Grantech partenaires principaux, Patrimoine canadien, Caisse Desjardins de Contrecœur-Verchères, le journal La Relève, le Syndicat des Métallos/Fonds de solidarité du Québec FTQ ainsi que plusieurs autres partenaires.

Au sujet de la Ville de Contrecœur

Il y a 350 ans, Antoine Pécaudy, Sieur de Contrecœur et capitaine du régiment de Carignan-Salières, fonde un établissement sur la rive sud du fleuve Saint-Laurent, à environ 52 km en aval de Montréal. Aujourd’hui, la Ville de Contrecœur est une communauté moderne, dont l’économie est largement dominée par le secteur industriel et portuaire. La bonne santé économique et la configuration exceptionnelle de son territoire, qui compte plus de 20 km sur le majestueux fleuve Saint-Laurent, contribuent largement à donner aux quelque 8 000 citoyens de Contrecœur une qualité de vie que l’on ne retrouve à peu près nulle part ailleurs.