Les ventes de propriétés résidentielles sur la Rive-Sud toujours en hausse

Le marché immobilier maintient sa vitesse de croisière sur le territoire de la Rive-Sud. La tendance à la hausse dans les ventes de propriétés résidentielles s’est poursuivie en septembre avec 820 propriétés transigées contre 713 un an plus tôt, ce qui signifie un bond de 15%. Depuis le début de l’année, 9207 transactions de maisons existantes ont été conclues par rapport à 8200 pour les neuf premiers mois de 2018.

Durant le mois dernier, les ventes de maisons unifamiliales ont obtenu les meilleurs résultats en nombre. Les statistiques de Centris indiquent que 502 transactions de cette catégorie de propriété ont été conclues comparativement à 275 unités en copropriété et 43 maisons de type flex comprenant entre deux et cinq logements.

Des variations intéressantes s’observent en regardant de plus près les comparatifs avec le mois de septembre 2018. Si les ventes de maisons unifamiliales ont grimpé de 12% en l’espace d’un an, elles ont bondi de 30% dans le cas des copropriétés et ont chuté de 17% dans celui des immeubles de type plex.