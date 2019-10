Les couleurs à l’honneur pour l’Action de grâce au parc national des Îles-de-Boucherville

Le parc national des Îles-de-Boucherville rappelle que ses portes demeureront ouvertes tous les jours pendant la fin de semaine de l’Action de grâce. Il s’agit de l’un des meilleurs moments de l’année pour observer la flambée des couleurs et se laisser envoûter par les charmes de l’automne québécois.

La perspective d’une grève des employés pendant le weekend ne freinera pas l’accès à l’ensemble des sentiers de randonnée du parc national des Îles-de-Boucherville. Les hébergements restent aussi disponibles pour un séjour en nature.

Il est à noter qu’en raison des opérations à effectif réduit, certains services réguliers tels que les activités guidées, la location d’équipement et les services de restauration ne pourront être offerts. Mais l’activité automnale par excellence, la randonnée pédestre, va battre son plein au cœur d’un territoire exceptionnel qui appartient à l’ensemble de la population québécoise.

Il est recommandé d’acheter ses droits d’accès quotidiens en ligne afin de faciliter l’entrée au parc national des Îles-de-Boucherville pendant le congé de l’Action de grâce. Il est possible de se les procurer au sepaq.com/reservation.

L’automne opère une métamorphose vive et éclatante qui invite à se mettre des couleurs plein les yeux. Il s’agit d’une belle occasion de s’éloigner du stress du quotidien, de se remplir les poumons d’air frais et de se connecter à la nature en famille ou entre amis.