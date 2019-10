Dépôt de la pétition de 2 745 citoyens contre la phase 3 du projet domiciliaire dans le parc Saint-Charles

Voici un résumé de l’assemblée publique tenue le lundi 7 octobre dernier à la Maison Saint-Louis.

Lors de la parole aux citoyens, Laura Boudreau a déposé officiellement la pétition pour la sauvegarde du parc Saint-Charles signée par 2 745 citoyens qui se disent contre le développement de la phase 3 du projet domiciliaire dans cet espace vert, tout en déplorant du même coup que la Ville aille de l’avant malgré l’opposition de ces Varennois.

Mme Boudreau a aussi reproché qu’il n’y ait pas plus de logements sociaux à Varennes et elle aurait espéré qu’un projet du genre près de la bibliothèque puisse voir le jour, comme l’indiquaient les informations qu’elle avait entendues à ce sujet. Le maire, Martin Damphousse, a précisé que la Ville n’est pas contre les logements sociaux, « bien au contraire », mais il a rappelé que le ministère des Affaires municipales et de l’Habitation ne subventionne plus la construction de logements sociaux, mais qu’elle priorise dorénavant la transformation des habitations actuelles. De plus, la moyenne salariale relativement élevée des Varennois joue en sa défaveur par rapport à d’autres régions. « Il y a des besoins à Varennes. On veut des logements sociaux, mais ce n’est pas un dossier facile », a avoué le maire.

Demandes, remerciements et environnement

Parmi les autres points à l’ordre du jour, le conseil municipal a fait savoir qu’une soixantaine de nouveaux arbres conifères seront plantés sur le talus longeant la route 132 entre le boulevard de la Marine et la limite de la ville de Boucherville. De plus, les élus ont approuvé la construction d’un nouveau terrain de baseball synthétique dans le parc du Pré-Vert.

On a aussi indiqué que le programme de revitalisation Priorité Centre-ville se poursuit avec la démolition cet automne du bâtiment situé au 2037 et 2039, route Marie-Victorin, soit le fleuriste qui se trouve à l’entrée de la municipalité, un peu dépassé la rue Sainte-Anne.

La Ville a demandé au ministère des Transport du Québec de prolonger le feu vert à l’intersection de la route 132 et la rue de l’Aqueduc afin de permettre aux piétons ainsi qu’aux cyclistes de traverser de façon sécuritaire. Des demandes sont également effectuées pour permettre le marquage d’une traverse piétonnière sur la route 132 à l’intersection de la rue Sainte-Anne, près de la place de la Bivoie, et aussi pour ajouter un feu pour les piétons et cyclistes à l’intersection de la rue Saint-Eugène.

On a précisé qu’une aide financière a été accordée à la Ville de Varennes par le gouvernement du Québec pour la réfection de la voirie locale, alors qu’une demande de subvention a été adressée au gouvernement du Québec par le biais du Programme de soutien aux municipalités en prévention de la criminalité, dans le but de mettre en place des actions préventives adaptées aux problèmes de criminalité et de sécurité. Le conseil a précisé qu’il s’agit d’un projet municipal collaboratif avec la Maison de jeunes et la Régie intermunicipale de police Richelieu/Saint-Laurent.

Lors de cette séance, les élus ont également remercié publiquement Suzanne Brodeur et Jacques Dalpé pour leurs nombreuses années d’implication au sein du Comité de toponymie.

Finalement, le maire a été délégué par le conseil municipal pour discuter avec son homologue de la commune de Bécon-les-Granit, en France, d’un processus de jumelage dans le cadre du 350e anniversaire de la fondation de Varennes en 2022, puisque le fondateur de Varennes, René Gaultier, est né dans cette région de l’Hexagone. (Mention de source : Ville de Varennes)