Soirée gastronomique huîtres et chefs de la FHPB de retour le 23 octobre

La Fondation Hôpital Pierre-Boucher invite la population à son unique Soirée gastronomique Huîtres et chefs qui aura lieu le mercredi 23 octobre prochain au Club de golf La Vallée du Richelieu à Sainte-Julie. Amateurs d’huîtres ou non, tous les invités seront ravis !

Présentée par la Caisse Desjardins des Patriotes, Habitations Trigone et Starfrit, cette soirée est une occasion unique de réseauter avec 300 invités issus du milieu des affaires. Les participants apprécieront une expérience gastronomique unique en compagnie de gens d’affaires de la Rive-Sud, de médecins et de professionnels de l’Hôpital Pierre-Boucher. La soirée mettra en vedette huit chefs de restaurants renommés qui vous présenteront leurs plus fines spécialités et les invités pourront bien sûr profiter des huîtres fraîches à volonté !

Animée par Jean-François Baril, la soirée s’annonce des plus agréable ! « Il me fait plaisir d’animer cette soirée pour une deuxième année consécutive. C’est avec bonheur que j’essaierai d’ajouter un peu de piquant et d’humour à cette soirée qui a pour but d’amasser des sous pour la Fondation Hôpital Pierre-Boucher. Je vous invite donc en grand nombre à venir me rejoindre pour cette magnifique soirée qui conjugue bonne cause et fine cuisine ! ».

L’événement débutera à 17h30 avec un cocktail de bienvenue offert par Pratt & Whitney, suivi par un repas préparé par les chefs suivants : Anthony Lussier, Bistro V Jean-François Méthot, La Baboche Jean-Sébastien Giguère, Le Coureur des Bois David Godin-Pelletier, Nourri au beurre Luc Boissy, Les Trois Tilleuls Jean-François Renaud, École Hôtelière de la Montérégie Chef Ahmed, Restaurant Lupo.

Informations et inscriptions

https://fondationhpb.org/evenement/soiree-gastronomique-huitres-et-chefs/ 450 468-8136, poste 3