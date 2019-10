District Sainte-Julie : de nouveaux plans bientôt présentés au public

Le conseil municipal de Sainte-Julie a annoncé ce soir en assemblée que la Ville tiendra une séance de consultation publique officielle sur les nouveaux plans du District Sainte-Julie le 28 octobre prochain. Les citoyens pourront alors découvrir une version améliorée de cet ensemble résidentiel prévu sur le site de l’ancien Metro, aux confins de zones industrielles, commerciales et institutionnelles.

Présenté une première fois à la population en juin, le projet avait suscité des questionnements, notamment à propos de la hauteur des bâtiments. « Nous avons entendu les préoccupations des citoyens et nous avons exigé du promoteur qu’il refasse ses devoirs pour en tenir compte. Il nous revient donc avec un projet retravaillé, moins haut, plus vert, mieux intégré au milieu ambiant et conforme aux directives du conseil, sous réserve de l’obtention des rendus finaux », déclare la mairesse de Sainte-Julie, Mme Suzanne Roy.

Les modifications consistent notamment en la réduction du nombre maximal d’étages, qui diminue de dix à huit, en plus de l’effet escalier des bâtiments qui accentue la baisse jusqu’à quatre ou six étages par endroits afin de créer un rythme architectural plus harmonieux. Le nombre d’unités d’habitation a aussi été réduit, ce qui aura un impact favorable sur la circulation. L’ajout de plus de 800 arbres, arbustes et vivaces est également prévu, de même que des murs végétalisés, terrasses urbaines et toits blancs. Des logements abordables, offrant des loyers 10 % moins élevés, seront aussi proposés.

Avant d’être autorisé, le projet devra être soumis à la consultation publique et au processus d’approbation prévu par les lois municipales. La Ville a entamé la démarche ce soir en adoptant des projets de règlements et si le processus se déroule adéquatement, elle donnera son feu vert vers la mi-décembre.

Les nouveaux plans et détails du projet seront dévoilés le 28 octobre prochain à 19 h dans la salle du conseil, au deuxième étage de l’hôtel de ville. La présentation intégrale sera disponible sur le site Web de la Ville dès le lendemain.

Rappelons que le projet District Sainte-Julie, initié par Habitations Trigone, consiste en un ensemble de six bâtiments résidentiels avec des commerces au rez-de-chaussée qui seront érigés autour d’une place centrale. Des unités de soins en ressource intermédiaire y seront aussi disponibles. Ce projet, qui sera érigé au-dessus d’un stationnement souterrain, s’inscrit dans l’aire TOD (transit oriented development) qui borde le terminus.