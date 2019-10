Semaine de la prévention des incendies : un premier exercice d’évacuation simultané d’établissements scolaires au Québec

Le Service de sécurité incendie de l’agglomération de Longueuil (SSIAL) a procédé lundi dernier à un exercice d’évacuation simultané dans plusieurs établissements scolaires, une première au Québec. Réalisé conjointement avec la Commission scolaire Marie-Victorin (CSMV), ce sont 18 écoles et près de 11 000 étudiants qui ont participé à cet événement dont le coup d’envoi a été donné à l’École hôtelière de la Montérégie par Monique Bastien, présidente de la Commission de la sécurité publique de l’agglomération de Longueuil et vice-présidente du comité exécutif de la Ville de Longueuil, ainsi que Carole Lavallée, présidente de la CSMV, et Daniel Lemonde, directeur adjoint du SSIAL.

Cet exercice d’évacuation coordonné a été effectué sous la supervision de 18 techniciens en prévention incendie et pompiers provenant de 9 casernes du SSIAL dans le cadre des activités de sensibilisation mises de l’avant à l’occasion de la Semaine de la prévention des incendies se déroulant du 6 au 12 octobre.

Sur le thème « Le premier responsable c’est toi! », la Semaine de la prévention des incendies est une initiative provinciale qui vise à sensibiliser les citoyens aux comportements sécuritaires à adopter au quotidien afin de prévenir les incendies. Le SSIAL a d’ailleurs profité de l’exercice d’évacuation pour transmettre deux conseils de sécurité importants, soit prévenir les feux de cuisson en prônant l’utilisation d’une friteuse électrique et l’importance d’avoir un plan de sécurité incendie à la maison.

Pour plus de renseignements sur les conseils de prévention, visitez longueuil.quebec/incendie ou le site Internet du ministère de la Sécurité publique du Québec à securitepublique.gouv.qc.ca.