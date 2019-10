Séance d’information sur le projet de réaménagement de la cour de l’école Les Jeunes Découvreurs le 16 octobre

Après plusieurs mois de travaux, de questions, de sondages et d’efforts, voilà que les plans d’embellissement et de rajeunissement des installations extérieures de l’école Les Jeunes Découvreurs sont réalisés. Un lieu unique où les élèves actuels, et encore bien d’autres dans les années à venir, s’épanouiront dans une atmosphère propice aux saines habitudes de vie, à la découverte et à l’expression de leurs multiples talents.

L’école, c’est le cœur d’un milieu, l’endroit privilégié où toute une communauté se retrouve pour, bien sûr, élever ses enfants, mais aussi pour partager et développer des liens de collaboration qui vont bien au-delà du parcours scolaire.

C’est donc avec fierté et enthousiasme que la direction et le conseil d’établissement de l’école Les Jeunes Découvreurs convient les Bouchervillois et les gens d’affaires du milieu à venir prendre connaissance du projet le 16 octobre prochain, à 19 h, dans le gymnase de l’école.

Lors de cette soirée d’information, l’assemblée sera également sollicitée pour constituer un comité de financement et recruter des bénévoles tant pour des activités de financement que pour différentes formes de soutien, comme de la comptabilité ou du graphisme, par exemple. Enfin, la contribution des gens d’affaires et des commerces du milieu serait aussi grandement appréciée : un soutien qui pourrait se manifester de bien des façons! Les talents et les contributions de tous seront les bienvenus et appréciés en vue de réaliser le plus rapidement possible ce projet d’envergure pour les enfants.

Le projet

« Partons la mer est belle » : telle est la thématique qui a guidé l’élaboration, les choix et le design du plan de réaménagement. On y trouve un parcours d’hébertisme, des ilots de fraicheur, des modules de jeux, des arbres et de la verdure, une classe extérieure, un potager, des modules au sol et en hauteur, de multiples zones de jeux différentes, des aires gazonnées, une plateforme de spectacle et encore bien d’autres éléments.