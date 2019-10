Consultation publique du RTL le 30 octobre à Boucherville

Le Réseau de transport de Longueuil convie les citoyens à une consultation publique le 30 octobre, à 19 h, au Centre communautaire Saint-Louis, en prévision de la révision de son réseau. Le RTL cherche à cerner les besoins et les attentes de la population en matière de mobilité en organisant des ateliers interactifs et dynamiques lors de cette rencontre.

« C’est pour mieux connaître le point de vue et les besoins en déplacement de l’ensemble de nos usagers que cette démarche de consultation a été lancée, en collaboration avec les Villes du territoire. En misant sur l’écoute et la transparence, nous sommes en mesure de mieux comprendre les attentes en vue de réviser notre réseau », observe le président du conseil d’administration du RTL, Pierre Brodeur.

Depuis l’automne 2018, l’instance du transport collectif se veut à l’écoute des usagers. L’organisme a entrepris une tournée des municipalités de l’agglomération de Longueuil dans le but de saisir le pouls de la population en vue de procéder à une révision optimale du réseau actuel. Cette démarche s’inscrit dans la mouvance de l’arrivée du Réseau express métropolitain (REM) et des travaux de longue durée au pont-tunnel Louis-Hippolyte-La Fontaine.

« L’objectif de cette série de consultations publiques est d’ouvrir le dialogue avec les citoyens pour nous assurer que les changements auxquels nous réfléchissons pour l’agglomération de Longueuil soient le plus près possible des besoins réels de la population. Nous désirons un nouveau réseau de transport collectif qui soit cohérent, efficace et moderne. L’information récoltée directement auprès des citoyens est très importante pour nous », précise le directeur général du RTL, Michel Veilleux.

Les citoyens qui ne pourront assister à ces séances de consultation publique pourront également donner leur opinion en ligne en se rendant au www.rtl-longueuil.qc.ca/consultationpublique.

Du côté de Longueuil, une rencontre similaire se tiendra le 6 novembre, à 19 h, à la paroisse de la Visitation située au 1545, boulevard Jacques-Cartier Est.