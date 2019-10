Nettoyage des berges du fleuve Saint-Laurent : des bénévoles prennent soin de leur environnement

Ces derniers mois, près de 70 bénévoles ont participé à des activités de nettoyage des berges du fleuve Saint-Laurent organisées par la Ville de Boucherville.

Le 7 juin dernier, un groupe de bénévoles a pris part à une telle activité de nettoyage. Puis, le 3 août, un autre groupe associé à l’École de voile de Boucherville a pris soin de retirer les déchets se trouvant sur le terrain où se tiennent les activités du Club nautique De Mézy.

Enfin, le 15 septembre, 46 bénévoles, dont plus d’une vingtaine issus du groupe scout 43e St-Louis de Boucherville, ont ramassé les déchets jonchant les rives à différents endroits : au quai De Montarville, autour de la rampe de mise à l’eau du parc Léandre-Lacaille, sur le terrain du poste de pompage De Varennes Nord, au club nautique De Mézy et au parc de la Frayère.

Dans le cadre de cette dernière activité, près d’une demi-tonne de déchets ont été recueillis : des centaines de bouchons, des morceaux de verre et de plastique brisés, ainsi que des dizaines de mégots de cigarettes, d‘emballages, de bouteilles, de sacs, de pailles et une grande variété d’autres objets. Les bénévoles ont entre autres retiré des berges des matériaux de construction, du matériel de pêche, des fils électriques, des pneus, des vêtements, ainsi que des résidus dangereux et des déchets biomédicaux.

L’accès au fleuve attire marcheurs, cyclistes, amateurs d’activités nautiques, photographes, ornithologues, etc. De plus, les berges constituent un habitat pour de nombreuses espèces fauniques. En ramassant les déchets qui se trouvaient sur les rives, les bénévoles ont contribué à rendre les activités pratiquées en bordure du fleuve plus agréables et plus sécuritaires. Ils ont aussi réduit, chez les animaux, les risques de mortalité causés par l’ingestion de tels détritus.

Les déchets se retrouvent sur les berges notamment en raison d’épisodes de surverse d’égouts sanitaires et pluviaux combinés, ou parce que des individus les ont illégalement déchargés à cet endroit, ou simplement par qu’ils ont été échappés ou négligemment laissés sur place par les gens qui y séjournent.

La Ville de Boucherville remercie chaleureusement les bénévoles pour leur implication ainsi que le groupe scout 43e St-Louis, l’École de voile de Boucherville et le Carrefour du bénévolat du Centre d’action bénévole de Boucherville pour leur précieuse collaboration dans le cadre de la réalisation de ces activités.