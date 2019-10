Le RTL offre une activité sur la sécurité routière le 10 octobre

Faisant de la sécurité routière une de ses priorités, encore cette année, le Réseau de transport de Longueuil (RTL) tiendra une activité de sensibilisation à laquelle il invite les clients du transport en commun, mais aussi les piétons, les cyclistes et automobilistes, le 10 octobre entre 7 h et 19 h sur l’esplanade de la Place Charles-Le Moyne.

L’équipe du RTL sera sur place afin de sensibiliser les participants aux angles morts aux abords des autobus, ces zones où les risques de collision sont plus élevés. Les participants auront notamment l’occasion de monter à bord d’un véhicule pour mieux comprendre les enjeux de sécurité entourant la conduite d’un autobus.

« Notre objectif est de démontrer qu’au volant d’un autobus, il n’est pas toujours évident de voir les utilisateurs de la route en raison des angles morts. Nous souhaitons sensibiliser la population à l’importance d’être bien visible en bordure de la route, explique Pierre Brodeur, président du conseil d’administration du RTL. Cette activité s’ajoute aux efforts de sensibilisation déployés par le RTL au quotidien et rappelle les bons comportements à adopter en présence d’un autobus. »

Plus de 40 postes à combler!

Lors de cette activité, le service de la dotation sera présent, et ce, dans le but de promouvoir les opportunités d’emploi de l’organisation et de trouver une main-d’œuvre qualifiée.