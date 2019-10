La Ville de Boucherville fait le point sur le nettoyage du parc de la Futaie

Suivant le reportage du journaliste Andy St-André de TVA intitulé: « Un dépotoir illégal démantelé derrière le Costco », la Ville de Boucherville tient à rectifier les faits. Les titres des chroniques de TVA et l’article dans le Journal de Montréal sont sensationnalistes et induisent le public en erreur. Ils ne reflètent pas l’état de la situation, car à notre avis, ces accumulations de matières, bien que déplorables, datent de plusieurs décennies et ne peuvent s’assimiler à ce qu’on entend aujourd’hui à un dépotoir illégal, encore moins à l’idée que ce soit un dépotoir actif.

Il s’agissait plutôt d’une activité de nettoyage du milieu naturel du parc de la Futaie (terrain appartenant à la Ville de Boucherville) coordonnée par PurNat avec l’aide d’une dizaine de bénévoles de Cascades et le soutien de la Ville. Une activité de nettoyage que la Ville de Boucherville effectue à l’occasion dans ses milieux naturels et en bordure du fleuve lorsque requis.

La Ville de Boucherville multiplie ses efforts pour protéger et mettre en valeur les milieux naturels du territoire. Certains de ces milieux nécessitent des interventions de restauration afin d’assurer leur intégrité écologique et d’améliorer leur résilience. Ces interventions sont principalement de retirer les déchets, de contrôler les espèces exotiques envahissantes et de planter des arbres et arbustes afin d’accroître la biodiversité et la résilience de ces milieux.

On trouve des déchets dans plusieurs milieux naturels à Boucherville. Ces déchets sont présents, pour la plupart, depuis des décennies. Nous présumons qu’à une autre époque où les terres étaient cultivées et qu’il y avait des boisés résiduels, il arrivait que des déchets (bouteilles de verre, contenants de métal, vieilles carcasses de voiture, etc.) soient accumulés en fonds de lot.

Cette situation s’observe dans le parc de la Futaie. On trouve des vestiges témoignant d’un passé où les pierres des champs ont été accumulées en fonds de lot et des déchets y ont été déposés. Nous estimons que les déchets trouvés dataient de plus de 50 ans à l’exception d’un amoncellement de briques qui pouvaient dater de 15 à 20 ans.

Cette activité de nettoyage constituait une occasion pour la Ville de nettoyer un de ses milieux naturels à peu de frais. L’activité, proposée et coordonnée par PurNat, a été rendue possible grâce à la contribution financière de l’entreprise Cascades et de ses employés bénévoles. Quelques citoyens se sont également joints à l’opération. Nous tenons à remercier tous les bénévoles pour leur contribution à la protection du boisé. Grâce à leur soutien, une quantité remarquable de déchets a pu être retirée du parc de la Futaie (conteneur de 20 verges a été rempli au trois quarts).