Autoroute 25 et tunnel Louis-Hippolyte-La Fontaine entre Longueuil et Montréal – Poursuite des entraves de nuit

Le ministère des Transports tient à rappeler aux usagers de la route que les travaux d’asphaltage et de réparation de la chaussée sur l’autoroute 25 et dans le tunnel Louis-Hippolyte-La Fontaine se poursuivent. Ils nécessiteront d’autres fermetures partielles ou complètes de nuit tout au long de l’automne, et notamment au cours des prochains jours.

Fermetures complètes de nuit à venir sur l’autoroute 25 en direction nord au cours des prochains jours

Fermeture complète de l’autoroute 25 en direction nord (vers Montréal), entre la sortie no 90 – Aéroport P.-É.-Trudeau / A-20 OUEST / R-132 / La Prairie / USA / Varennes à Longueuil et l’entrée en provenance de la rue Notre-Dame Est à Montréal

De lundi 22 h 30 à mardi 5 h

De mardi 22 h 30 à mercredi 5 h

De mercredi 22 h 30 à jeudi 5 h

Les usagers de la route devront circuler par le pont Jacques-Cartier pour franchir le fleuve Saint-Laurent. Des épisodes de congestion sont à prévoir.

L’accès à l’île Charron sera maintenu même en provenance de la Rive-Sud, mais uniquement à partir du boulevard Marie-Victorin. Il se fera à l’aide de signaleurs.

D’autres entraves de nuit sont à prévoir, dans l’une ou l’autre des directions. Rappelons que les travaux peuvent être réalisés chaque nuit. Le Ministère recommande aux usagers de la route de planifier leur déplacement avant de prendre la route.

En cas de conditions météorologiques défavorables ou de contraintes opérationnelles, les fermetures peuvent être reportées ou annulées.