Un travail scolaire dans le Vieux-Boucherville pour 225 élèves de 3e secondaire de l’école De Mortagne

Quelque 225 élèves de 3e secondaire de l’école De Mortagne ont pris part à un travail de recherche à caractère historique dans le Vieux-Boucherville le 27 septembre dernier. Les participants devaient photographier des maisons patrimoniales du secteur et produire un compte rendu de leur tournée qui s’est terminée à la Maison Louis-Hippolyte-LaFontaine. « C’est la huitième fois que nous organisons ce type d’activité; auparavant, ça se tenait un samedi. C’est la première fois que cela se passe une journée de semaine; il s’agit d’un projet-pilote. L’année prochaine, nous prévoyons l’élargir aux élèves de sport-études et du volet international. Nous aurons près de 500 personnes qui y participeront », a expliqué l’enseignant en histoire François Desmarais, instigateur de ce projet.

Avant le départ dans les rues du Vieux-Boucherville, les élèves se sont rassemblés à l’église Sainte-Famille. Quelques invités d’honneur y étaient présents dont le député fédéral sortant et candidat bloquiste de Pierre-Boucher-Les Patriotes-Verchères, Xavier Barsalou-Duval, la ministre de la Culture et des Communications et députée de Montarville, Nathalie Roy, le maire Jean Martel de même que la présidente de la Commission scolaire des Patriotes, Hélène Roberge. L’activité des élèves qui permettait de découvrir le patrimoine bâti de Boucherville s’inscrivait à l’intérieur des Journées de la culture.

M. Desmarais a fait un bref survol historique de l’église Sainte-Famille. Il a précisé que Pierre Boucher, le fondateur de la seigneurie des Îles Percées, avait été enterré à sa mort sous le bâtiment plus que bicentenaire. Pour ajouter une touche musicale à ce coup d’envoi de l’activité pédagogique, l’organiste Denis Alain Dion a fait vibrer l’assistance avec une pièce d’orgue étincelante.