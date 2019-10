La créativité au coeur du travail de l’artiste Patricia Gauvin

Vernissage le dimanche 6 octobre, à 13 h

Détentrice d’un doctorat en études et pratique des arts, Patricia Gauvin enseigne dans ce domaine en plus de faire des interventions sur la créativité dans des milieux de travail et ailleurs. Sa production artistique personnelle porte sur l’art conceptuel. Ses récentes oeuvres présentées à la Galerie Vincent-d’Indy proposent à la fois une structure rigide sur le plan de la forme et une belle touche de fantaisie abstraite avec des coloris tout en harmonie qui atténue la rigueur de ses compositions.

Au premier coup d’oeil, en voyant ce type d’oeuvres, le spectateur peut avoir l’impression d’être plongé dans un univers scientifique. Cette artiste verchèroise cherche à imager ce qui pourrait être perçu comme des virus ou des micro-organismes au microscope. Fait à noter, elle termine son travail en appliquant une épaisse couche de résine, ce qui lui confère un fini très lustré à la façon des émaux sur cuivre ou de certains types de céramique.

Le plus grand tableau accroché sur le mur principal de la galerie se veut différent du reste avec un effet vaporeux spectaculaire. Beaucoup de recherche pour obtenir ce résultat. Sur un présentoir se trouvent de petits cubes amusants que l’artiste appelle égos ravageurs. De belles découvertes à voir à cette exposition!