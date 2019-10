Plusieurs écoles de la CSP se mobilisent pour la planète

À l’occasion de la Marche mondiale pour le climat qui a eu lieu le 27 septembre dernier dans plusieurs régions du Québec, plusieurs écoles de la Commission scolaire des Patriotes ont organisé des activités afin de permettre à leurs élèves de s’impliquer à leur façon et de poser un geste pour l’environnement.

Plusieurs élèves, accompagnés de leurs enseignant(e)s et de membres de la direction, ont parcouru les rues de leur ville avec des affiches à la main, afin d’appuyer le mouvement pour une planète en santé. Plusieurs en ont même profité pour ramasser les déchets au passage. Les élèves ont pu s’exprimer, notamment à travers les arts en concevant des affiches, et échanger sur les façons de poser des gestes pour l’environnement à l’école et à la maison, entre autre par la préparation de lunch zéro déchet.

La Commission scolaire des Patriotes tient à féliciter tous les élèves et tous les membres du personnel qui se sont impliqués dans l’organisation de ces activités.