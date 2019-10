Centre d’expertise industrielle de Longueuil : Desjardins et le milieu économique montérégien appuient le projet

C’est devant une pléiade de gens d’affaires que Guy Cormier, président et chef de la direction de Desjardins, a annoncé officiellement, lors d’un dîner de la Chambre de commerce et d’industrie de la Rive-Sud, l’octroi de 500 000 $ à DEL pour la mise en place du centre d’expertise industrielle de Longueuil. Ayant pour vocation d’accélérer la cadence de la transformation numérique des manufacturiers montérégiens, le CEI de Longueuil a également reçu l’appui récent de 15 organisations de soutien aux entreprises et institutions d’enseignement, dont voici les noms :

Granby Industriel

CLD des Jardins-de-Napierville

CLD de Pierre-de Saurel

Développement Vaudreuil-Soulanges (DEV)

Montérégie Économique

MRC de la Vallée-du-Richelieu

MRC de Roussillon

MRC de Beauharnois-Salaberry

MRC de Rouville

MRC de Marguerite-D’Youville

NexDev (Développement économique Haut-Richelieu)

Université de Sherbrooke

Cégep Édouard-Montpetit

Collège Champlain

Commission scolaire Marie-Victorin

Provenant du Fonds de 100 M$ créé en 2016 par Desjardins, la somme consentie à DEL permettra d’insuffler un dynamisme économique sans pareil sur le territoire : « Le Fonds de 100 M$ nous permet de jouer pleinement notre rôle de leader socioéconomique et de soutenir des projets structurants dans toutes les régions du Québec et de l’Ontario, a déclaré M. Guy Cormier, président et chef de la direction du Mouvement Desjardins. Il permet aussi de faire émerger de nouveaux projets en joignant nos forces à celles d’autres entreprises et partenaires du milieu. DEL permettra de soutenir les entreprises qui veulent se moderniser et se transformer dans le contexte de la quatrième révolution industrielle. Nous sommes très fiers d’appuyer ce projet porteur pour la Montérégie. »

Les sommes obtenues serviront entre autres à l’acquisition d’équipements, à la réalisation d’améliorations locatives et à l’intégration de technologies permettant de projeter les dirigeants dans l’usine du futur. Rappelons que le CEI de Longueuil offrira différents services tels que de l’accompagnement personnalisé, des démonstrations et vitrines technologiques ainsi que des ateliers technologiques immersifs.

Atout montérégien

Le Québec affichant un retard quant à son niveau d’automatisation, de productivité et d’utilisation du numérique dans le secteur manufacturier, la Montérégie n’échappe pas à cette tendance québécoise. Ce projet pourra ainsi bénéficier à l’ensemble des entreprises industrielles de la région : « Par l’entremise du CEI de Longueuil, les entreprises de la Montérégie auront accès autant à des ressources spécialisées qu’à un univers industriel inspirant. « Notre appui au CEI de Longueuil prend tout son sens dans le soutien concret et direct à nos entreprises pour entreprendre ou poursuivre leur virage numérique 4.0 », explique Joanne Brunet, présidente de Montérégie Économique, regroupement des 15 instances montérégiennes de développement économique.