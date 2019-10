Nouvel abribus à grande capacité sur Marie-Victorin à Longueuil

Le Réseau de transport de Longueuil (RTL) informe sa clientèle des lignes 20, 25, 76, 81 et 125 qu’un nouvel abribus est maintenant installé sur le boulevard Marie-Victorin, à l’intersection de la rue Geoffrion en direction du Terminus Longueuil.

Ce nouvel abribus à plus grande capacité d’accueil, le premier de ce type sur le territoire de l’agglomération de Longueuil, remplace celui situé devant l’entreprise Pratt & Whitney sur Marie-Victorin. Les nouveaux aménagements entourant l’installation de cet abribus, qui est un des plus achalandés du réseau, offrent de meilleures conditions d’attente pour les clients.

« Le gouvernement du Québec est fier de participer financièrement à ce projet qui viendra bonifier les services de transport en commun de Longueuil. Ce nouvel abribus permettra aux usagers de bénéficier d’un service plus moderne et plus accessible, contribuant ainsi à rendre le transport collectif plus attractif », a expliqué Mme Chantal Rouleau, ministre déléguée aux Transports et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal.

« En effet, l’abribus profite d’un éclairage approprié et est aménagé pour accueillir les personnes à mobilité réduite. Les trottoirs sont abaissés aux intersections et disposent de dalles podotactiles pour les personnes avec une déficience visuelle. Nous remercions la Ville de Longueuil et les gouvernements du Canada et du Québec pour leur apport à ce projet. Des feux sonores avec décompte numérique aux passages piétons ont également été installés », a précisé M. Pierre Brodeur, président du conseil d’administration du RTL.

Ce projet est rendu possible grâce au financement des gouvernements du Canada et du Québec dans la mise en œuvre du Fonds pour l’infrastructure de transport en commun. Pour les clients arrivant dans l’autre direction, soit du terminus Longueuil, l’abribus sur Marie-Victorin près de l’entreprise Pratt & Whitney reste en service.

Pour connaître les horaires de passages en temps réel des lignes desservant le nouvel arrêt, consultez l’application Chrono, téléchargeable gratuitement sur Google Play ou dans l’App Store. L’application permet également de suivre vos autobus sur la carte de l’application en temps réel et de s’abonner aux alertes de vos lignes d’autobus. Visitez notre site Web pour plus de détails.