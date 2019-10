Le Canard’O de Contreceur revient en force!

Les rues Saint-Antoine et L’Heureux seront animées à nouveau le samedi 5 octobre, de 11 h à 16 h, grâce au retour du Canard’O, événement organisé par le Contrecœur touristique. Lors de cette troisième édition, les festivaliers pourront découvrir une cinquantaine d’exposants locaux ou des environs, en plus de participer aux activités prévues pour dynamiser le cœur de la collectivité contrecœuroise.

Le Canard’O se veut une activité automnale rassembleuse et intergénérationnelle mettant de l’avant les produits locaux et artisanaux, les organismes, les commerces de proximité, le canard et ses dérivés. Grâce à leur présence prédominante dans la réserve faunique des îles de Contrecœur, les canards font depuis longtemps l’orgueil de la population locale lors de cette saison qui est populaire pour l’observation, la photographie ou la chasse.

Une programmation variée

Pour la troisième édition, les organisateurs du Canard’O présentent une programmation variée et animée sur son site qui s’étend sur la rue Saint-Antoine et sur la rue L’Heureux. L’accès au site de l’événement est gratuit!

Vous pourrez entre autres profiter de différentes activités, dont : un marché de l’automne comptant plus de 55 exposants locaux et d’ailleurs; une animation musicale, de 11 h 30 à 13 h 30, avec l’École de musique de la Chasse-Galerie; un service de bar et un coin détente autour du feu; des camions et un simulateur d’extincteur de flammes seront sur place tout comme les pompiers de la Ville de Contrecœur dans le cadre de la Semaine nationale de la prévention des incendies; et bien plus encore!

Un parcours gourmand en collaboration avec Rues principales Contrecœur

Une fois de plus, les organisateurs de l’événement et les commerçants locaux ont créé un parcours gourmand sur la thématique du canard. Les gens pourront jusqu’au 12 octobre se rendre dans sept commerces locaux, dont cinq restaurants, pour se délecter de plats délicieux ou profiter de produits en lien avec le canard et la saison automnale. Découvrez le menu dans la section Canard’O sur le site Internet du Contrecœur touristique.

Commerces et restaurants participants : Pizz Contrecœur, Restaurant chez Philippe, Pâtisserie boulangerie Ann, Santé vous mieux, Café Bistrot l’Églantier, Café San Antonio et Au Gueuleton Contrecœur.

Pour connaître les différentes activités, consultez la page Facebook et le site Internet du Contrecœur touristique.