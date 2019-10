Bourses d’études remises à deux employés étudiants de la Ville de Varennes

Le conseil municipal a procédé à la première remise de bourses d’études de 500 $ à deux étudiants qui se sont démarqués dans leurs tâches en lien avec leur emploi d’été à la Ville.

« Bravo et félicitations Lily-Marie Morin-Lavoie pour le travail accompli aux Services récréatifs et communautaires ainsi qu’à Marc-Antoine Harvey au Service des travaux publics », a déclaré le maire Martin Damphousse, en invitant les étudiants à revenir travailler à la Ville de Varennes l’été prochain.

Rappelons qu’en début d’année, la Ville lançait une campagne promotionnelle pour attirer les étudiants qui souhaitaient développer leurs compétences dans les services municipaux au cours de la saison estivale. Ces nouvelles bourses ont notamment été créées pour attirer cette main-d’oeuvre et encourager les jeunes dans la poursuite de leurs études.