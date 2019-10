Bienvenidos! Accueil de travailleurs colombiens à Varennes

Le conseil municipal, en collaboration avec l’entreprise Soudure Richer, a accueilli trois travailleurs colombiens qui ont élu domicile à Varennes pour y pratiquer leur métier de soudeurs. La réception a eu lieu le lundi 30 septembre dernier à la Maison Saint-Louis et a permis à ces nouveaux citoyens de tisser des liens avec la communauté. Pour l’occasion, une invitation avait également été lancée à d’autres citoyens varennois d’origine colombienne.

Dans une allocution de bienvenue prononcée en espagnol le maire Martin Damphousse a affirmé : « Chers amis colombiens, nous sommes heureux de vous accueillir et que vous ayez accepté cet emploi à Varennes. Nous souhaitons la bienvenue à Jorge Leonardo Alzuzar Revolledo, Leyder Alfonso Zuniga Cardenas et Hayder Enrique Anava Rivas ».

Pour contrer la pénurie de main-d’oeuvre locale, la Ville de Varennes reconnait les entreprises qui recrutent des travailleurs étrangers et qui offrent l’accompagnement, la formation et l’aide à l’intégration.