Un don de 150 000 $ pour aider à offrir des soins surspécialisés aux résidents de la Montérégie

Lowe’s Canada, établie à Boucherville, s’est engagée à soutenir la campagne majeure 2017-2021 de la Fondation Hôpital Charles-LeMoyne par l’intermédiaire d’un don de 150 000 $ sur cinq ans. Cette somme servira à financer quatre projets d’envergure qui permettront à l’Hôpital de bonifier la qualité et la quantité des soins offerts aux quelque 1,5 million de résidents de la Montérégie.

« Nous sommes tous touchés de près ou de loin par la maladie. Dans ces moments difficiles, l’accès à une médecine de premier plan près de chez nous devient une source de réconfort », a déclaré Sylvain Prud’homme, président de l’entreprise. « En tant qu’un des plus importants employeurs de la Rive-Sud, nous avons tenu à participer au mouvement de mobilisation régionale afin d’aider la Fondation Hôpital Charles-LeMoyne à réaliser ses projets porteurs. Mes collègues et moi sommes heureux de pouvoir ainsi soutenir l’excellence des soins offerts à l’Hôpital, au bénéfice de la communauté montérégienne dont font partie plusieurs de nos employés et leur famille », a ajouté M. Prud’Homme.

« La Fondation Hôpital Charles-LeMoyne est honorée de pouvoir compter sur l’appui et la générosité d’un partenaire majeur tel que Lowe’s Canada. Pour permettre à une fondation hospitalière de garantir le développement de son hôpital, il faut des acteurs désireux de créer un réel impact et d’en composer son ADN. Cette grande campagne marque un tournant dans notre façon de collecter des fonds et rassemble des gens dévoués qui ont à cœur de diffuser dans leur réseau toute l’importance que revêt l’Hôpital Charles-LeMoyne, seul hôpital affilié universitaire en Montérégie. Par son implication plurielle, Lowe’s Canada partage cette vision commune d’un hôpital qui permet d’offrir, à proximité, des soins répondant aux plus hauts standards », a mentionné Nathalie Boudreau, directrice générale de la Fondation.

Pour la deuxième année consécutive, Lowe’s Canada participait également samedi au Défi des générations contre le cancer organisé par la Fondation au profit du Centre intégré de cancérologie de la Montérégie, qui offre des soins et des services en cancérologie dans les installations de l’Hôpital Charles-LeMoyne. En plus de soutenir financièrement l’événement, Lowe’s Canada était représentée par une équipe de coureurs de tout acabit qui ont pris part aux différents parcours partant du parc Poly-Aréna de Brossard. Dans le cadre de son partenariat avec la Fondation, Lowe’s Canada présente aussi depuis deux ans le Bal des 1001 nuits, qui se tient au printemps.