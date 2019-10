Des premiers répondants honorés pour avoir sauvé la vie d’une Contrecoeuroise

Lors d’une cérémonie le 24 septembre 2019, deux premiers répondants du Service de sécurité incendie de Contrecœur, Pier-Yves Caisse et Jean Chrétien, ont été honorés par la Ville de Contrecœur pour avoir effectué il y a un an une intervention qui a sauvé la vie d’une citoyenne en détresse.

Selon le directeur du Service de sécurité incendie Bruno Isabelle, la Ville de Contrecœur ainsi que ces prédécesseurs ont toujours cru en l’importance du service de premiers répondants.

« C’est avec un professionnalisme exemplaire et un contrôle des émotions digne de mention que les pompiers Pier-Yves Caisse et Jean Chrétien sont intervenus pour un appel d’arrêt cardiorespiratoire. Avec calme et concentration, ils ont appliqué leurs protocoles d’intervention étape par étape jusqu’au moment où ils ont senti le retour de pouls de la citoyenne au 4e choc délivré par l’appareil de défibrillation. Par la suite, les événements se sont enchainés de manière parfaite pour stabiliser l’état de la citoyenne dont on doit garder l’anonymat puisque nous sommes tenus au secret professionnel », a souligné lors de la cérémonie, le directeur Bruno Isabelle.

La mairesse de Contrecœur, Mme Maud Allaire, a aussi applaudi le travail exceptionnel des deux premiers répondants et de leurs collègues, Patrick Malo, Daniel Robert et Martial Robert, lors de cette intervention.

« Ils ont réussi à stabiliser son état et à lui sauver la vie. Nous vous félicitons tous de votre volonté à vous impliquer auprès de l’équipe de premiers répondants et nous savons que grâce à vous, nos citoyens ont la chance d’avoir accès à des soins d’urgence de qualité. Quand on sait que le rôle du premier répondant est de stabiliser rapidement l’état de santé de personnes vivant des situations d’urgence en attendant l’arrivée des secours ambulanciers, on ne peut qu’admirer votre courage, votre sang-froid, votre dévouement envers nos citoyens. Au nom de la population, bravo encore pour votre intervention admirable! », a-t-elle mentionné devant les pompiers et les premiers répondants réunis à la caserne avec leurs proches.

Lors de la cérémonie, les deux pompiers ont reçu l’épinglette « Cœur de survie ». Cette reconnaissance a été mise sur pied par le Centre intégré de santé et de services sociaux de la Montérégie-Centre pour promouvoir l’excellence des intervenants d’urgence intégrée au système préhospitalier.