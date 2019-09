Faire voler un cerf-volant pour exprimer son désir de protéger l’environnement!

L’environnement est une cause qui rassemble de plus en plus les gens et les initiatives afin de réclamer sa sauvegarde sont nombreuses dans la région. Parmi celles-ci, on note entre autres un grand débat sur le sujet avec les différents candidats aux élections fédérales qui aura lieu le 3 octobre prochain, alors que, pour sa part, Varennes a obtenu son accréditation Ville amie des papillons afin de préserver cette espèce menacée. À cette liste, il faut ajouter que se déroulera les 12 et 13 octobre prochains au parc de la Commune à Varennes l’événement Un ciel, un monde, où les gens seront invités à faire voler un cerf-volant, un geste qui exprimera leur solidarité et leur désir de préserver l’environnement.

Rappelons à ce sujet que des activités similaires se dérouleront un peu partout à travers le monde en même temps alors que ce simple geste suggérera aussi symboliquement l’espoir de vivre dans un monde meilleur. C’est en 1985 qu’est née l’idée de « One Sky, One World », c’est-à-dire après l’échec des tentatives d’entente sur le désarmement nucléaire entre la Russie et les États-Unis. Depuis, et ce à travers le monde, les gens sont invités à participer le deuxième dimanche du mois d’octobre à un grand événement rassembleur qui est axé sur des valeurs telles que la protection de notre monde, la tolérance et la paix.

Au programme lors de ces deux journées spéciales à Varennes, il y aura un rassemblement de cerfs-volistes pour un vol collectif qui exprimera la solidarité des gens pour la sauvegarde de l’environnement. On présentera aussi entre autres un atelier de fabrication pour les enfants, un ballet aérien, une exposition de divers cerfs-volants, ainsi qu’une initiation aux pilotages acrobatiques.

Les responsables de cette activité rappellent également aux familles d’apporter leur chaise de plein air et, pourquoi pas, leur pique-nique puisque le site en bordure du fleuve Saint-Laurent est en lieu idéal pour une telle activité familiale. Il est à noter que cet événement est gratuit pour le public et il est possible de faire une contribution volontaire lors de votre passage en vous procurant le macaron Un ciel un Monde.

Soulignons en terminant que l’activité aura lieu beau temps, mauvais temps. Pour plus de renseignements, vous pouvez visiter le site : www.cerfvolantcoriolis.com

PROGRAMMATION

Samedi 12 octobre de 10 h à 16 h :

• Atelier de fabrication de cerf-volant pour enfants/en continu de 11 h à 16 h;

• Exposition de cerfs-volants d’artistes;

• Présentation des films: « Bilder Fur Den Himmel » et aussi « Drachenfest in Japan »;

• Essais pour tous acrobatique 2 & 4 lignes;

• Traction avec l’école de cerfs-volants Coriolis.

Dimanche 13 octobre de 10 h à 16 h :

• Prêt de cerfs-volants pour tous;

• Mono-fils (plus de 60 cerfs-volants disponibles);

• Spectacle de cerfs-volants acrobatiques;

• Kiosque d’information du COVABAR;

• Kiosque Volt voiture électrique;

• Entre 13 h et 14 h: allocutions de la députée de Verchères, Suzanne Dansereau, ainsi que Xavier Barsalou-Duval, député de Pierre-Boucher–Les Patriotes–Verchères.