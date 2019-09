Iris Gabelier couronnée vice-championne québécoise de cyclisme sur piste

Iris Gabelier est tombée dans la marmite du cyclisme alors qu’elle n’avait que 8 ans. À coups de pédale, d’efforts et de stratégies, elle réussit à exceller en course sur piste et sur route. En septembre dernier, elle est montée sur la deuxième marche du podium lors des Championnats québécois de cyclisme sur piste, dans la catégorie junior.

La jeune cycliste de 17 ans de Verchères n’en était pas à sa première victoire. Quelques mois plus tôt, soit en avril dernier, elle remportait le titre de championne canadienne sur piste en course aux points.

Plus tôt encore, l’athlète brillait dès sa première année de compétitions au niveau cadet (15 – 16 ans) alors qu’elle mettait la main sur le titre de championne québécoise sur route. Elle a conservé le maillot bleu et blanc durant deux années.

« J’aime rouler rapidement, me faufiler dans le peloton, attaquer et dévier les obstacles. J’aime arriver la première sur la ligne d’arrivée. Je suis très compétitive, ça me donne un thrill », confie la cycliste qui maîtrise bien la technique.

Iris s’entraîne tous les jours avec le Club cycliste les Dynamiks de Contrecoeur et avec un entraîneur personnel. En hiver, ses entraînements l’ont même conduite en Espagne, en Californie, en Floride et au vélodrome couvert de Milton en Ontario, car il n’y en existe pas au Québec.

« L’an prochain, j’en serai à ma deuxième année de compétitions au niveau junior. Je compte bien me réparer pour les Championnats canadiens parqu’il s’agit d’une étape de sélection importante en vue de former l’équipe canadienne qui prendra part aux Championnats du monde.»

Iris étudie au Cégep Édouard-Montpetit en sciences humaines, profil administration, et dans le programme Alliance sports-études.