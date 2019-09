De Mortagne frappe fort au Festival Claude Paquin

De jeunes baseballeurs de l’école secondaire De Mortagne ont frappé fort au Festival Claude Paquin qui se tenait la fin de semaine des 21 et 22 septembre dernier au Stade Canac, à Québec.

Ce tournoi était organisé pour les élèves du Québec de première secondaire inscrits dans un programme sport-études de baseball. Trois cent quatre-vingts jeunes issus de douze écoles y ont pris part.

L’événement provincial a mis en compétition ces athlètes qui étaient séparés en trois divisions composées chacune de huit équipes. Ce tournoi permet aux jeunes de disputer des matchs dans un contexte convivial. Ils ont donc du plaisir dans une situation de compétition et d’apprentissage.

Les trois équipes de l’école De Mortagne ont performé. Une a remporté le titre de champion, et les deux autres se sont rendues en demi-finale et en finale.

.