Proanima: 18 300 animaux sauvés depuis 2012

Depuis l’ouverture des Services animaliers de la Rive-Sud (SARS) en 2012, 18 300 animaux ont été sauvés.

Le nombre d’animaux «sauvables» qui ont été sauvés est passé de 29 % en 2012 et 2013, à 41 % en 2014, à 55 % en 2015, à 75 % en 2016, à 74 % en 2017, à 86 % en 2018, et au 30 août 2019, à 90 %. Dans le domaine des refuges animaliers, c’est le pourcentage que tous souhaitent atteindre.

Mis sur pied en 2012 pour sauver les animaux errants et abandonnés, la mission des SARS a évolué au cours des années. « Elle consiste également à inspirer et à sensibiliser l’être humain au respect et au bien-être animal, une personne, une communauté et une ville à la fois », explique la présidente et fondatrice, Geneviève Desrochers.

Ainsi, afin de mieux traduire cette mission, l’organisme a changé de désignation. Il porte maintenant le nom de Proanima et son slogan est «Servir les gens. Aider les animaux». Le préfixe Pro fait référence à l’engagement envers la cause animale et aux actions proactives de l’organisme. Le terme Anima vient du latin et signifie « souffle, âme», et duquel provient le mot animal.

L’organisme s’est aussi doté d’un nouveau logo qui affiche trois silhouettes d’animaux regardant dans la même direction et entourés d’une main protectrice.

Mentionnons également que depuis 2012, des employés des SARS ont rencontré quelque 7288 écoliers afin de les sensibiliser au respect et au bien-être animal.