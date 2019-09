Le Comité de la relance agricole de Saint-Amable appuie Mathieu Daviault

Le comité de la relance agricole de Saint-Amable confirme son appui catégorique au candidat du Parti conservateur Mathieu Daviault.

Impliqué dans plusieurs dossiers agricoles depuis sa nomination à titre de conseiller municipal de la ville de Saint-Amable en 2017, Mathieu connaît très bien les défis que vivent les agriculteurs de la région.

« L’enjeu de la relance agricole du comté me tient à coeur et je m’engage à aller chercher toute l’aide fédérale possible lorsque je serai élu pour les aider davantage », souligne Mathieu Daviault.

« Les producteurs de la région sont condamnés à l’inertie des derniers élus fédéraux qui, depuis 2006, sont demeurés totalement inactifs dans le dossier de la relance agricole. Nous en avons assez et il est temps de nous faire entendre. On doit prendre action dès maintenant pour relancer l’économie agricole de la région », conclut le comité.

Mathieu Daviault s’engage à défendre les intérêts agricoles de la région et contribuer à la prospérité des familles agricoles d’ici.