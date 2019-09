Des sportifs et des bénévoles honorés par le conseil municipal de Sainte-Julie

Les membres du conseil municipal ont honoré le 24 septembre dernier plusieurs citoyennes et citoyens s’étant démarqués dans différents domaines dans le cadre d’une cérémonie de reconnaissance protocolaire qui s’est déroulée en présence de membres de leur famille. Tous les invités ont pu signer le livre d’or de la Ville en plus de recevoir un cadeau souvenir.

Citoyens reconnus :

Médaille d’or aux championnats provinciaux de ringuette 2019 et participation au championnat canadien :

 Lauriane Alain

 Laurie Claveau

 Catherine Dazé

Médaille d’argent aux championnats nationaux sénior 2019 de karaté et participation aux championnats panaméricains seniors 2019 :

 William Claveau

Médaille d’or au cumulatif à la compétition provinciale de patinage de vitesse courte piste 2018, 16e place aux championnats canadiens juniors courte piste 2018, 24e position aux sélections canadiennes séniors courte piste 2019 et sélection par l’équipe canadienne pour participer à la Dodge Cup aux Pays-Bas et à la coupe du monde junior en Italie :

 Alexandre Migner

Médaille de bronze Bantam AA championnats provinciaux – Coupe Dodge 2019 de hockey :

 Simon-Olivier Caron

 Marc Charpentier

 Jacob Labbé

 Léo Landry

 Alexandre Lépine

 Lewis Monge

 Samuel Plourde

 William Rivard

 Frédéric Robichaud

 Alexandre Veillette

Implication au sein de comités de la Ville :

 Claude Goulet

 Nicole Hamelin