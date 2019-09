La CNESST dévoile ses Grands Prix santé et sécurité du travail

Lors d’un gala tenu le 19 septembre dernier au centre des congrès de l’Hôtel Mortagne, à Boucherville, la CNESST a fait connaître le nom de six entreprises de la région de la Montérégie ayant remporté un prix santé et sécurité du travail dans la catégorie Innovation. Du côté des grandes entreprises, Services pharmaceutiques Avara de Boucherville s’est distinguée par un projet de réduction à la source des contraintes ergonomiques lors de montages d’appareils pharmaceutiques. Lorsqu’il y a un changement sur la chaîne de production de médicaments de l’entreprise, les travailleurs doivent retirer et manipuler des appareils pour les stériliser. Un groupe de travail a réussi à introduire un matériau novateur pour l’industrie pharmaceutique, soit un plastique aussi résistant mais beaucoup plus léger que l’acier inoxydable. Avec ce matériau, l’équipe a pu créer divers outils, dont un qui permet aux travailleurs de manipuler la roue de prise et de pose de bouchons beaucoup plus facilement.

Le Centre intégré de santé et de services sociaux de la Montérégie-Est s’est illustré parmi les organismes publics en mettant sur pied une formation sur les principes pour le déplacement sécuritaire des bénéficiaires (PDSB) adaptée aux bénévoles dans les établissements de soins de longue durée. Au printemps 2018, près de 600 bénévoles ont reçu une formation créée sur mesure pour eux, visant à les outiller dans leurs interventions auprès des bénéficiaires d’établissements de soins de longue durée. Cette formation est basée sur l’approche relationnelle de soins et sur les règles associées aux principes pour le déplacement sécuritaire des bénéficiaires. Les bénévoles possèdent maintenant les connaissances pour choisir des méthodes sécuritaires de déplacement des bénéficiaires en fonction des possibilités et des limites de la situation.

Quatre autres lauréats ont aussi fait belle figure à cette remise de prix : Vitro-Services de Saint-Hubert, Maclean Power Systems de Châteauguay, Pélican International de Salaberry-de-Valleyfield et la Ville de Vaudreuil pour son Service de sécurité incendie. Les six lauréats se retrouvent en lice pour le Gala national des Grands Prix santé et sécurité du travail qui aura lieu à Québec au printemps 2020.