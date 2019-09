Inauguration des complexes résidentiels VIVA-CITÉ Brossard et VIVA-CITÉ Sainte-Julie

Habitations Trigone et son partenaire, le Fonds immobilier de solidarité FTQ, ont inauguré le 24 septembre dernier deux nouveaux complexes résidentiels locatifs, Viva-Cité Brossard et Viva-Cité Sainte-Julie.

À l’instar des 9 autres Viva-Cité, ceux de Brossard et de Sainte-Julie proposent un mode de vie pour gens actifs âgés de 55 ans et plus. Fidèles au concept Viva-Cité, les deux complexes sont situés dans des quartiers à proximité des services et des transports collectifs. Viva-Cité Brossard et Viva-Cité Sainte-Julie disposent d’un large éventail de logements en plus de mettre à la disposition des occupants des espaces multifonctionnels pour les activités et les rencontres entre amis.

Afin de simplifier la vie des occupants, le concept Viva-Cité offre la location d’unités dont la mensualité inclut le loyer, le coût des services Internet, de téléphonie, de câblodistribution, d’électricité, de climatisation, de même que les électroménagers.

À Brossard, les appartements des phases 1 et 2 sont occupés à 100 %. « Nous sommes fiers d’annoncer la construction de la 3e et dernière phase qui portera ce projet à 300 logements une fois la construction terminée à l’automne 2020 », soulignait Patrice St-Pierre, président d’Habitations Trigone.

Du côté de Sainte-Julie, le Viva-Cité comptera 286 unités une fois les deux phases complétées. À ce jour, près de 50 % des unités sont louées.

« Je suis fier d’inaugurer aujourd’hui deux nouveaux complexes qui s’ajoutent à notre bannière en pleine expansion. Situés dans des quartiers prisés en raison de leur emplacement au coeur de tout, c’est près de 300 appartements dans chacun de ces Viva-Cité qui accueilleront, à terme, une clientèle à la recherche d’un milieu qui favorise une vie active et un esprit de communauté », a poursuivi M. St-Pierre.

« Par nos investissements, nous participons à la croissance d’un promoteur québécois qui a su créer une bannière parfaitement adaptée au mode de vie d’une clientèle bien ciblée, celle des gens qui se préparent ou qui sont à la retraite. C’est pour nous une fierté additionnelle de constater que ces investissements rejaillissent sur les actionnaires-épargnants du Fonds de solidarité FTQ et sur l’ensemble de l’économie du Québec », a soutenu Normand Bélanger, président-directeur général du Fonds immobilier de solidarité FTQ.

À propos d’Habitations Trigone

Fondée il y a près de 30 ans, Habitations Trigone est une firme de construction résidentielle dont la tâche première est d’offrir des espaces de vie accessibles à tous. Née d’entrepreneurs, Habitations Trigone s’est rapidement étendue sur la Rive-Sud et la Rive-Nord de Montréal pour répondre aux besoins toujours grandissants d’un marché en pleine expansion. Spécialisée dans les projets à vocation TOD, Habitations Trigone développe des quartiers autonomes et sécuritaires tout en promouvant un style de vie axé sur le respect de l’environnement et du développement durable. Habitations Trigone est aujourd’hui un maître d’oeuvre d’avant-garde dans le secteur du développement de projets résidentiels intégrés et compte plus de 20 000 unités réalisées incluant près de 5000 unités en location bonifiant ainsi son offre dans le secteur immobilier. www.habitationstrigone.com

À propos du Fonds immobilier de solidarité FTQ

Le Fonds immobilier de solidarité FTQ contribue au développement économique du Québec en participant financièrement et stratégiquement à la réalisation de projets immobiliers rentables, créateurs d’emplois et socialement responsables, en partenariat avec des leaders du secteur. Il appuie le démarrage de projets immobiliers de toutes tailles et dans toutes les régions du Québec, tant dans les secteurs résidentiels, de bureaux, commercial, institutionnel, qu’industriel. Au 31 mai 2019, il comptait 61 projets en développement d’une valeur de 4,2 milliards de dollars, 680 immeubles sous gestion, 1,5 million de pi2 de terrain et 88 millions de dollars étaient voués à des projets d’habitation sociale, communautaire ou abordable. Le Fonds immobilier est membre du Conseil du bâtiment durable du Canada.